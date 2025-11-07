俳優の西岡徳馬が６日、都内で映画「天文館探偵物語」（１２月５日公開、諸江亮監督）の完成披露試写会に出席した。九州一の繁華街として知られる鹿児島県・天文館を舞台に、探偵の青年と街の人々の絆を描く。西岡は天文館の再開発をもくろむ地方創生大臣を演じた。この日の舞台あいさつでは、キャスト陣らと撮影時の思い出についてトーク。西岡は演説するシーンを振り返り、通りがかった人から本当の演説だと間違えられたこ