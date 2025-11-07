インドネシアの首都ジャカルタの高校で礼拝中に爆発が起き、生徒ら54人がけがをしました。地元メディアなどによりますと、7日午後、首都ジャカルタ北部の高校の敷地内にあるモスクで生徒らが礼拝中に爆発がありました。この爆発により、生徒ら54人がけがをして病院に搬送されたということです。現場からは手製の爆発装置のようなものや銃器などが見つかり、容疑者とみられる17歳の人物が病院で手当てを受けているとの情報もありま