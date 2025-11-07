県内の地方銀行2行が中間決算を発表しました。第四北越フィナンシャルグループは中間期として4年連続の最高益となっています。第四北越フィナンシャルグループの中間純利益は、グループ全体で228億円と去年の同じ時期と比べ81億円の増益となりました。金利上昇や貸出金の増加にともなう利息の増加などが要因で、中間期としては、4年連続の最高益となります。〈第四北越フィナンシャルグループ殖栗道郎社