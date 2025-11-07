3年に1度の現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭2025は、あさって（9日）閉幕します。最後の週末は、駆け込みで訪れる人たちの混雑が予想されています。 【写真を見る】【瀬戸内国際芸術祭2025】9日閉幕最後の週末は駆け込みで訪れる人たちで混雑する予想【香川】 会場となっている6つの島へとつながる高松港です。けさ（7日）も、目当ての便を待つ人の列ができました。にぎわう一方、予定通りの行程で鑑賞できないという