特製ヘッドマークを付ける「SL秩父曳き山夜祭り号」＝イメージ＝（画像：秩父鉄道）祭り好きには待ち切れない人も多いだろう。秩父神社の例大祭「秩父夜祭り」。京都の祇園祭や飛騨の高山祭と並んで日本三大曳山祭の一つに数えられ、ユネスコ無形文化遺産に登録される。2025年も12月２日の宵宮に３日の大祭が続き、絢爛豪華（けんらんごうか）な屋台や傘鉾（かさほこ）が曳き回される。夜祭り当日は秩父鉄道にとって、年間を代表す