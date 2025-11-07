【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、新曲「Success is」を11月7日に配信リリース。同楽曲のライブ映像も公開した。 ■“Success”の本質を静かに提示する楽曲 「Success is」は、2025年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Success Is The Best Revenge』に向けたシングルの第6弾で、Ryosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎えて制作。 今のSKY-HIを形作