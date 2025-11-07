現地11月６日、ドイツサッカー協会は北中米ワールドカップの欧州予選に臨む代表メンバーを発表。バイエルンのヨズア・キミッヒやセルジュ・ニャブリ、リバプールのフロリアン・ヴィルツら常連組が名を連ねるなか、ケルンのサイード・エル・マラが初招集された。才能豊かな19歳は、昨夏にヴィクトリア・ケルン（ドイツ３部）からケルンに移籍も、2024-25シーズンはレンタルでヴィクトリア・ケルンでプレー。今夏にケルンに復帰