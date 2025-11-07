中国初の電磁カタパルト方式を採用した空母「福建」の就役・授旗式が11月5日、海南省三亜市の軍港で執り行われました。 習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が出席し、軍艦旗を授与した後、艦内を視察しました。（提供/CRI）