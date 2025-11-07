アメリカのトランプ大統領が核実験の再開を指示したことについて、広島市の松井市長は「断じて容認できない」と非難しました。■トランプ大統領「すぐにわかるが、何らかの実験をする。他国がするなら、我々もする」他国の実験を理由に核実験の再開を指示したトランプ大統領。この発言について広島市の松井市長は会見で強く非難しました。■広島市・松井一実市長「実際に核実験が実施されるならば今後も核兵器を持ち続けるという明