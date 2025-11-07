女子個人総合喜田未来乃のフープ＝高崎アリーナ新体操の全日本選手権は7日、群馬県の高崎アリーナで開幕し、個人総合で女子はフープとボールの前半2種目を終え、前回女王で世界選手権代表の喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）が合計51.550点で首位に立った。岡田華英（イオン）が51.250点で2位。優勝者は来年の愛知・名古屋アジア大会など国際大会の代表に決まる。男子はスティックとリングが行われ、東京・国士舘高2