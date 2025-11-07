キリンビールは７日、ビール「一番搾り」と発泡酒「淡麗極上＜生＞」の１３５ミリ・リットル缶の販売を、１１日出荷分から停止すると明らかにした。アサヒグループホールディングスのシステム障害の影響で想定を上回るビールなどの注文を受けており、３５０ミリ・リットル缶や５００ミリ・リットル缶などの主力商品に絞って安定供給するためだと説明している。アサヒのシステム障害は長期化して影響が広がり、他のビール大手も