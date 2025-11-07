経済産業省は、暫定税率廃止に向けて来週13日（木）からガソリンと軽油に対する補助金を段階的に拡大すると正式に発表しました。ガソリンには1リットルあたり25.1円の暫定税率が課されていますが、与野党6党が12月31日に廃止することで合意しています。これをうけて経済産業省は現在、レギュラーガソリン1リットルあたり10円の補助金が出されていますが、これを今月13日に15円、今月27日には20円、そして来月11日には25.1円まで段