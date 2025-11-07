フジテレビおよびフジ・メディア・ホールディングスの清水賢治社長が７日、フジテレビ本社で会見を開き、同社の取締役である安田美智代氏が不適切な経費精算を行っていたことについて報告した。同局によると、安田氏は２０２０年からの５年間で約６０件ほど、会食費用や物品購入で事実と異なる経費精算を行っていた。総額は約１００万円にのぼるという。同７日、返金の意向を示すとともに取締役を辞任した。清水社長は９月中