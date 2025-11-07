市立小統廃合の方針を決定した相模原市教育委員会定例会＝７日、市役所相模原市立小学校の再編を巡り、市教育委員会は７日、定例会を開き、同市緑区城山地区の湘南小学校（同区小倉）を２０２７年３月末に閉校し、同４月に広田小（同区広田）と統合する方針を決めた。市立小の統廃合は政令指定都市に移行した１０年以降で５例目（予定を含む）となる。旧城山町域と重なる同地区には市立小が４校（川尻、広田、広陵、湘南小）あ