9人組ダンスボーカルグループ超特急が7日、都内で映画「超特急The Movie RE：VE（リ：イヴ）」初日舞台あいさつに登壇した。今夏開催した過去最大規模のアリーナツアー「EVE」の映像作品。8公演で10万人を熱狂させたパフォーマンスを、ツアーの裏側や準備の様子とともに上映する。リョウガ（31）は「無知なんですけど、ライブが映画化できることを知らなかった。映画はお堅いイメージがあったので、こんな僕らみたいなふざけたグ