Aぇ! groupの佐野晶哉、上白石萌歌、柿澤勇人、山本高広、Awesome City Club（主題歌） 、高橋渉監督が7日、都内で開催されたアニメ映画『トリツカレ男』公開初日舞台挨拶に登壇。佐野は大阪で開催された本作の上映会の後にお忍びで家族と食事したこと、そして祖母からもらった「100点のコメント」を明かした。【写真】深紅のドレスで登場した上白石萌歌が美しい！本作は、夢中になると他のことが目に入らなくなるジュゼッペ（