歌手で女優の大原櫻子が７日までにＳＮＳを更新。手錠姿を公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「テレビ朝日『緊急取調室』第４話最年少死刑囚、佐藤礼奈役として、ゲスト出演させて頂きます」と報告。真っ黒な衣装に手錠をつけている姿をアップした。続けて「死刑囚とは死をもって罪を償うので、収監中の洋服などの規制が緩く、可愛いお衣装もたくさん着させていただきました。キントリチームを翻弄する、