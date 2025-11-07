全国高校サッカー選手権、県大会の決勝が８日、行われます。7年ぶりの優勝を目指す「都市大塩尻」と2連覇を狙う「上田西」との戦い、夢の全国への切符をつかむのは果たして、どちらのチームになるのでしょうか。【都市大練習前】7年ぶり「6度目」の全国大会出場を目指す、「都市大塩尻」。堅い守りと多彩な攻撃で準決勝では市立長野を相手にセットプレーから2得点。2年ぶりに決勝の舞台に勝ち上がってきました。