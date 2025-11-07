片づけられない女のためのこんどこそ!片づける技術【漫画】『片づけられない女のためのこんどこそ！片づける技術』を読む貯金、整理整頓、時間の使い方、結婚など、自分自身を題材に笑いと学びに充ちた本を多数発表するコミックエッセイの名手・池田暁子さん。彼女の代表作であるロングセラー、『片づけられない女のためのこんどこそ！片づける技術』（文藝春秋）がこのたび、新装版となって発売され