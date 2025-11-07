クマ宮城県は7日、クマの目撃が相次いでいるとして、ウオーキングイベント「アジア・トレイルズ・カンファレンス2025in宮城」（14〜16日）のうち15日に予定していた同県蔵王町の開催分を延期すると発表した。代替日程は未定。歩きながら地域の自然や歴史を体験するイベントで、15日は約千人が同町の遠刈田温泉周辺約9キロを歩く予定だった。韓国や台湾など海外の出場者も多数招いていた。14日はシンポジウムで、16日は仙台市近