７日午後６時１５分頃、福島県会津坂下町牛川の路上で、５０歳代男性がクマに襲われた。県警会津坂下署によると、男性は後頭部などを引っかかれて負傷した。近くの民家に駆け込み、搬送先の病院で治療を受けているが、命に別条はないとみられる。現場付近では２日にも８０歳代の男性が自宅で除草作業中にクマに襲われて負傷した。同署はパトカーで周辺を巡回し、住民らに注意を呼びかけている。