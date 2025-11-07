アニメなどの動画配信サービス「バンダイチャンネル」は、不正アクセスの疑いで、サービスを一時停止しました。アニメや特撮など4700以上の動画を配信する「バンダイチャンネル」は、不正アクセスが原因とみられるシステム障害により、すべてのサービスを一時停止すると発表しました。運営会社によりますと、4日夜から一部の利用者が意図せず退会となる不具合が発生しており、情報漏えいの可能性もあることから緊急の措置としての