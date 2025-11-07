■フィギュアスケートNHK杯（7日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、世界選手権3連覇中で日本女子のエース・坂本花織（25、シスメックス）が今季ベストの77.05点をマークし、首位スタートを切った。坂本はグランプリシリーズ第1戦のフランス大会では、中井亜美（17、TOKIOインカラミ）と