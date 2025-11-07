12月17日、両国国技館で開催される「U-NEXT BOXING.4」のメインイベントで行われるWBA世界バンタム級王座統一戦。その注目の試合で正規王者・堤聖也が、5階級制覇王者で暫定王者のノニト・ドネアと対戦することが決定した。6日の記者会見で堤本人が出席し、発表が行われた。堤は2024年10月、井上拓真を破って初の世界王者となり、続く比嘉大吾戦で激闘を演じ引き分けて防衛に成功した。しかしその後、目の負傷で休養王者となってい