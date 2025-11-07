チャンピオンズリーグ・リーグフェーズで4試合戦い、1ゴール14失点で4連敗。オランダの名門アヤックスは最悪なスタートを切ってしまった。ここまでの戦いを振り返ると、インテルに0-2、マルセイユには0-4、チェルシーには1-5、そして今節はガラタサライに0-3で敗れており、結果も内容も最悪だ。現在はリーグフェーズ最下位に沈んでいて、オランダメディアは一斉にアヤックス批判を展開している。『De Volkskrant』は「アヤックスは