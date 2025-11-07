スコットランドのハイバーニアンからアストン・ヴィラに加わって7年。MFジョン・マッギンはアストン・ヴィラで通算300試合をこなしてきた。スコットランド出身の選手らしくフィジカルバトルには強く、強靭な足腰を武器に中盤からボールを運ぶプレイも得意にしている。5日にはクラブとの契約を2028年まで延長したが、31歳のマッギンが目指しているのがアストン・ヴィラでのタイトル獲得だ。英『Express and Star』によると、マッギ