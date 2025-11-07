プレミアリーグ第11節アーセナル戦を前にサンダーランドでプレイするMFグラニト・ジャカは古巣アーセナルでの思い出を『The Athletic』にて振り返っている。2016年夏から2023年夏までの7年間アーセナルで過ごしたジャカ。同クラブでは公式戦通算297試合に出場し、23ゴール29アシストをマークしている。そんなジャカは同メディアのインタビューにて2019年にアーセナルの指揮官に就任したミケル・アルテタとの思い出を回想。特に初日