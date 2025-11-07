◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本女王の坂本花織（シスメックス）は７７・０５点で首位。ＧＰシリーズ第１戦フランス大会２位だった坂本は今大会優勝ならファイナル（１２月、名古屋）進出が決まる中、好発進を切った。ＳＰ「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」を演じ、冒頭の３回転ルッツを着氷。続くダブ