ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」が初日を迎えた。当地巧者の海野康志郎（37＝山口）は初日6、1着。新ペラ交換直後とあって調整は慌ただしかったが、後半6Rを制してホッと一息ついた。海野といえばペラの形状が独特で次に引いた選手から「特殊で叩けない」と嘆きの声もよく聞かれる。「言い方ひとつですよ。斬新なんです」とニヤリ。「でも、何だかんだ言いながら結果を残しているし、それを自信にして