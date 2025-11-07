サッカー日本代表の相馬勇紀（28＝町田）の妻でフリーアナウンサーの森山るり（34）が7日、自身のインスタグラムで第2子の妊娠を発表した。「この度、第二子が授かることが出来ました。もうすぐ4人家族になります」と書き出し、「夫も第2子が産まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています」と相馬にも言及した。続けて「周りの皆さんのお陰で無事安定期を迎えることができ、出産の日を楽しみに日々