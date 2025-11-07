西武は7日、かつてドラフト1位で西鉄に入団し、背番号18を背負って投手として活躍した河原明（かわはら・あきら）さんが8月15日に亡くなったと発表した。病気療養中の大分県内で死去。享年76。葬儀は近親者で執り行った。河原さんは大分商で1967年夏の甲子園ベスト8。同年ドラフト1位で西鉄に入団した。後に郭泰源、松坂大輔、涌井秀章らも背負った背番号18をつけ、プロ入り後にサイドスローに転向。69年から2年連続で2桁勝