サッカーJ3松本山雅のホームスタジアムでもある松本市のサンプロアルウィンで、鉄骨の一部が落下しているのが見つかり、現在、使用ができなくなっている問題で、県は７日、検討会を開きましたが、依然、再開の見通しは示されませんでした。松本市で開かれた検討会には信州大学の教授や建築構造の専門家などが出席しました。「アルウィン」では10月2日、照明を支える鉄骨の一部が観客席に落下しているのが見つかり、翌