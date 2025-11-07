¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÈÁ°ÅÄ·úÀß¡¢°Û¿§¤Î¥¿¥Ã¥°¡ª ¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤ÈÁ°ÅÄ·úÀß¹©¶È¤Ï2025Ç¯11·î6Æü¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¶¦Æ±¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸³¤Ï2025Ç¯12·î¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢Á°ÅÄ·úÀß¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÁõ»ÜÀß¡ÖICIÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬Æ³ÆþÍ½Äê¤Î¡ÖBEV¾¦ÍÑ·Ú¥Ð¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤Ï¡Ê²èÁü¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç