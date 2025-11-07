来年2月に開かれるミラノ・コルティナオリンピックへの出場を目指すカーリング男子の日本代表で北佐久郡・軽井沢町を拠点に活動する「SC軽井沢クラブ」が７日、地元で練習を公開しました。12月に控えたオリンピックの世界最終予選を前に、軽井沢町で練習を公開したのはカーリング男子・日本代表の「SC軽井沢クラブ」です。ミラノ・コルティナオリンピック、カーリング男子では「10」の出場枠のうち、すでに「8か