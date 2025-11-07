7日昼すぎ、千葉県柏市の資材置き場で古タイヤなどが燃える火事が発生しました。◇激しく燃えるオレンジ色の炎。空を覆い尽くすほど広範囲に、黒い煙が上がっています。火事があったのは、千葉県柏市の資材置き場です。警察や消防によると、通報があったのは7日午後0時半前。110番通報「ヤードで古タイヤが燃えている」資材置き場の関係者が、廃材をドラム缶で燃やしていた際にタイヤなどに燃え移ったとみられています