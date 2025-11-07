「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２連覇を狙う北京五輪銅メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季自己ベストの７７・０５点で首位発進を決めた。２位サモデルキナ（カザフスタン）に９・３点差をつけた。青木祐奈（２３）＝ＭＦアカデミー＝が５６・７２点で９位、樋口新葉（２４）＝ノエビア＝が５３・１５点で１０位につけた。坂本