ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」が初日を迎えた。地元期待のホープが連勝スタートだ。中村日向（26＝香川）はシリーズ開幕の1Rでインを踏ん張ると、後半10Rは2コースから差し切り。1、2号艇でしっかり勝ち切った。特に後半レースはコンマ06の仕掛けを放ち、1Mは軽快にウィリーターン。イン関浩哉の内懐をえぐった。「中堅上位くらいはあると思う。それに行き足をもうちょっと来させたら全部来そう」