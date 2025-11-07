埼玉県三郷市の職員をどなり、市の業務を妨害したとして、県警が７日、同市の関根和也市議（４５）（無所属、１期目）を威力業務妨害容疑でさいたま地検に書類送検したことが、同市関係者への取材でわかった。同市関係者によると、関根市議は７月下旬〜９月下旬、下水道課の窓口などで、複数回にわたり「お前、不適格だ」「犯罪者はここにいちゃいけないんだよ」と職員をどなりつけたという。関根市議による同様の行為は約１