シリーズ累計出荷数95万個※1を突破したETVOS（エトヴォス）のリラクシングマッサージブラシから、特別なマーブルデザイン「イチゴミルク」が数量限定で登場♡甘くやさしいピンクマーブルが魅力のこのブラシは、頭皮をすっきりほぐしながら、まるでサロンのようなリラックスタイムを自宅で叶えます。かわいさと実用性を兼ね備えた、冬限定のプレミアムアイテムです♪ ETVOSの限定デザイン「イチゴミ