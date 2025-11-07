Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２３）が７日、都内で行われたアニメーション映画「トリツカレ男」の初日舞台あいさつに俳優・上白石萌歌（２５）、柿澤勇人（３８）らと登壇した。なにかひとつのことに夢中になると、周囲が見えなくなる主人公・ジュゼッペ役の佐野は風船売りの仕事をするペチカに恋をする物語。関西にいる祖母が鑑賞してくれたと明かし「『まあちゃんのいろんな魅力を知ることができて、さらにまあちゃんにトリ