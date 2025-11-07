北京市中心部と副都心を結ぶ初の観光ルートとして、壩河の15キロのクルーズコースが5日、試験運行の段階に入った。来年から、観光客は北京市内の中心部から船に乗って、副都心へ向かうことができるようになる。このほかにも壩河の川沿いでウォーキングやサイクリングを楽しめる21キロに及ぶスローコースもすでに全線貫通している。クルーズコースは、観光ルートとなるだけでなく、川沿いの経済活動を活性化させる「ゴ