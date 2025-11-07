中国外交部の毛寧報道官は11月6日の定例記者会見で、習近平国家主席の招きに応じて、タイのワチラロンコン国王が11月13〜17日に中国を公式訪問すると発表しました。毛報道官は、「ワチラロンコン国王の訪中期間中、習主席と李強総理とそれぞれ会談する予定だ。今回は中タイ両国の国交樹立以来、タイ国王として初の中国訪問だ」と説明し、「ワチラロンコン国王が初めての公式大国訪問先に中国を選ぶことは、双方が中タイ関係の発展