垂水市の国道で7日午前、70代の女性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体です。 鹿屋警察署によりますと、7日午前11時ごろ、垂水市南松原町の国道220号で、道路を歩いて渡っていた女性が軽乗用車にはねられました。 この事故で垂水市錦江町の桑波田久佐子さん（73）が頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 現場は片側1車線の直線道路で、近くに信号機や横断歩道はなく、警察で軽乗用車を運転していた