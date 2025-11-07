7日朝、姶良市加治木町のJR日豊本線の踏切で姶良市に住む20代の女性が列車にはねられ死亡しました。 JRや警察、消防によりますと、姶良市加治木町の日豊本線加治木駅と錦江駅の間の「柳田踏切」で7日午前7時50分ごろ、女性が列車にはねられました。 この事故で、姶良市加治木町の20代の女性が鹿児島市内の病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡しました。死因は失血死とみられています。 警察は女性が自殺した可能性が高