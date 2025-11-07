阿久根市で6日夜、市営住宅の1階の1部屋が焼け、焼け跡から1人が遺体で見つかった火事で、亡くなったのはこの部屋に住む53歳の男性と分かりました。 この火事は、6日午後6時半ごろ、阿久根市西目にある鉄筋コンクリート2階建ての建物の1階の1部屋が焼け、焼け跡から1人が遺体で見つかったものです。 警察は7日、亡くなったのはこの部屋にひとりで住んでいた花田徳一さん（53）と判明したと発表しました。警察では引き続き