路上で女性を引き倒して性的暴行を加えるなどした疑いで30歳の男が逮捕されました。小林芳人容疑者は10月28日、さいたま市の路上で女性の顔面を複数回殴り性的暴行を加えた上、スマホ1台を奪った疑いが持たれています。女性は鼻の骨を折るなどのけがをしました。警察によりますと、小林容疑者は女性の背後から近づき、地面に引き倒したうえ、「騒いだら殺すぞ」などと脅し、犯行に及んだということです。調べに対し小林容疑者は「