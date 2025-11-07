フジ・メディア・ホールディングスの清水賢治社長は、不適切な経費精算が確認されたとして、きょう付で安田美智代取締役が辞任したと発表しました。フジ・メディア・ホールディングス清水賢治 社長「心よりお詫び申し上げます。再発防止に向け、引き続きガバナンスの強化を図ってまいります」9月中旬の社内調査によって会食費用や物品購入について、事実と異なる経費精算が60件およそ100万円分確認されたということです。安