11月7日は二十四節気のひとつ「立冬」。暦の上ではきょう7日から冬です。 伊佐市大口では、朝の冷え込みで幻想的な風景が見られました。一方、奄美は夏日で海水浴です。 伊佐市大口の7日朝の最低気温は6.1度。6日より3度ほど低くなりました。 大口盆地は、雲海に包まれました。 また冷え込みの影響で、盆地を流れる川内川からも、霧がわき上がり、幻想的な風景となりました。 農家は冬支度が始まっていました。 焼酎に使