鹿児島女子短期大学に、かつて教授を務めたこともある椋鳩十の文庫が新設されました。 鹿児島女子短期大学の附属図書館に新しく設置されたのは「椋鳩十文庫」です。 50年ほど前、11年にわたり鹿女短の教授と附属図書館の館長を務めた椋鳩十の生誕120年と、大学の創立60周年を記念して新設されました。直筆の原稿や今は絶版となった詩集など貴重な資料が並びます。 （学生） 「直筆で書かれた原稿は貴重な資料だと思う」 「