µð¿Í¤Ï£Ç¥¿¥¦¥ó¤È£Çµå¾ì¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢£¸Æü¤Ë¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤¦¡££Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç£±£°»þ£³£°Ê¬»î¹ç³«»ÏÍ½Äê¡££±£°·î£²£¹Æü¤«¤é£±£±·î£±£³Æü¤Þ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëº£¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢Ä«£¹»þ¤«¤é¸á¸å£µ»þ¤Þ¤ÇÌÔÎý½¬¡£º£µ¨¼ºÇÔ¤¬Â¿¤¯È¿¾Ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥È¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¡¢¥¹¥¯¥¤¥º¡¢ÅðÎÝ¡¢½ÅÅð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÙ¤«¤¤¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¡¢ÅêÆâÏ¢·¸¡¢Åê¤²¹þ¤ß¡¢¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÈÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¯¡£¤½